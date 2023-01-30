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41 минуту назад

Инсайдер раскрыл все отличия между тремя смартфонами линейки Samsung Galaxy S23

Газета.Ru

Инсайдер Роланд Квандт раскрыл все подробности о смартфонах линейки Samsung Galaxy S23 накануне официальной презентации. Об этом сообщает портал TechRadar.

Раскрыты отличия между тремя смартфонами линейки Samsung Galaxy S23
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В своем Twitter-аккаунте Квандт опубликовал сравнительную таблицу, в которой можно ознакомиться со всеми отличиями между моделями Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ и Samsung Galaxy S23 Ultra. Прежде всего, три гаджета получат экраны диагональю 6,1, 6,6 и 6,8 дюйма соответственно. Все они поддерживают частоту обновления в 120 Гц.

rquandt/Twitter

Samsung Galaxy S23 и Samsung Galaxy S23+ получат основные камеры разрешением 12, 50 и 10 Мп. У Samsung Galaxy S23 Ultra модуль на 50 Мп будет заменен камерой на 200 Мп. Фронтальная камера у всех трех моделей получит 12 Мп.

Емкость аккумуляторов Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ и Samsung Galaxy S23 Ultra будет включать в себя 3900, 4700 и 5000 мАч соответственно. Главным отличием флагманской модели Ultra от остальных гаджетов станет поддержка стилуса S-Pen и место для его хранения.

Презентация Samsung Galaxy S23 и других новинок компании состоится 1 февраля.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что базовая версия Samsung Galaxy S23 окажется вдвое медленнее других моделей в линейке.

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