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48 минут назад

Учёные открыли 1 млн новых Галактик менее чем за две недели

Ferra.ru

Телескоп CSIRO в Австралии попал в заголовки газет по всему миру после того, как всего за 300 часов обследовал всё южное небо и обнаружил 3 млн ранее невиданных Галактик.

Ученые открыли 1 млн новых Галактик менее чем за две недели
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Об уникальном научном прорыве объявили представители национальной научной организации Австралии. На основе полученных данных специалисты создали новый атлас Вселенной, причём до 1 млн этих Галактик были ранее неизвестны астрономам.

В проекте Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) использовались 36 антенн радиотарелок, которые работали вместе для создания изображений Вселенной с высоким разрешением.

Итоговые 903 снимка, использованные для создания нового атласа, состоят из 70 миллиардов пикселей и 26 ТБ данных, обработанных суперкомпьютером Galaxy суперкомпьютерного центра Pawsey Supercomputing Center.

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