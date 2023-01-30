Ученые открыли 1 млн новых Галактик менее чем за две недели

Телескоп CSIRO в Австралии попал в заголовки газет по всему миру после того, как всего за 300 часов обследовал всё южное небо и обнаружил 3 млн ранее невиданных Галактик.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Об уникальном научном прорыве объявили представители национальной научной организации Австралии. На основе полученных данных специалисты создали новый атлас Вселенной, причём до 1 млн этих Галактик были ранее неизвестны астрономам.

В проекте Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) использовались 36 антенн радиотарелок, которые работали вместе для создания изображений Вселенной с высоким разрешением.