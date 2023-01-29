Один из самых легких: вышел ноутбук весом всего 689 граммов

Компания Fujitsu представила ноутбук UH-X/H1 весом 689 граммов. Это делает модель одной из самых лёгких на рынке.

Фото: Fujitsu Fujitsu

В ноутбуке установлены 14-дюймовый экран IPS разрешением 1920×1200, процессор Intel Core i7-1355U, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD на 512 ГБ. Корпус ноутбука нельзя назвать очень тонким — толщина 15,8-17,3 мм. Лёгкость достигается благодаря использованию углеродного волокна, магниево-литиевого сплава и магниевого сплава.