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34 минуты назад

Один из самых лёгких: вышел ноутбук весом всего 689 граммов

Ferra.ru

Компания Fujitsu представила ноутбук UH-X/H1 весом 689 граммов. Это делает модель одной из самых лёгких на рынке.

Один из самых легких: вышел ноутбук весом всего 689 граммов
Фото: FujitsuFujitsu

В ноутбуке установлены 14-дюймовый экран IPS разрешением 1920×1200, процессор Intel Core i7-1355U, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD на 512 ГБ. Корпус ноутбука нельзя назвать очень тонким — толщина 15,8-17,3 мм. Лёгкость достигается благодаря использованию углеродного волокна, магниево-литиевого сплава и магниевого сплава.

Ноутбук может проработать без подзарядки около 11 часов. Продаётся он в Японии по цене примерно 130 000 рублей.

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