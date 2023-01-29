В домашнем аквариуме нашли ранее неизвестный биологический вид

Новый вид микроводорослей был обнаружен в воде из домашнего аквариума. Анализируя образцы ДНК, взятые из водорослей, исследователи из Токийского университета обнаружили вид Medakamo hakoo, чья последовательность ДНК не совпадала ни с одной из известных.

Этот новый вид - самая маленькая из известных пресноводных зеленых водорослей, обладающая свойствами, позволяющими стабильно культивировать, даже при высокой плотности “расселения”, что означает – ее можно эффективно использовать в производстве полезных продуктов питания и в промышленности.

Водоросли были взяты из воды и выращены одна за другой. ДНК водорослей флуоресцентно окрашивали и микроскопически наблюдали, чтобы найти ту, у которой было меньше всего ДНК на клетку. Затем ученые секвенировали ДНК этой водоросли и сравнили ее с ДНК других водорослей. Результаты не совпали с ДНК ни одной из ранее известных водорослей, что указывает на то, что это новый вид.