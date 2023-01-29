В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
39 минут назад

В домашнем аквариуме нашли ранее неизвестный биологический вид

Ferra.ru

Новый вид микроводорослей был обнаружен в воде из домашнего аквариума. Анализируя образцы ДНК, взятые из водорослей, исследователи из Токийского университета обнаружили вид Medakamo hakoo, чья последовательность ДНК не совпадала ни с одной из известных.

В домашнем аквариуме нашли ранее неизвестный биологический вид
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Этот новый вид - самая маленькая из известных пресноводных зеленых водорослей, обладающая свойствами, позволяющими стабильно культивировать, даже при высокой плотности “расселения”, что означает – ее можно эффективно использовать в производстве полезных продуктов питания и в промышленности.

Микроводоросли - это сверхмалые виды водорослей, невидимые человеческому глазу, но являющиеся жизненно важной частью экосистемы Земли и составляющие основу всех водных пищевых цепей.

"Мы были очень удивлены, обнаружив новый вид микроводорослей в обычном домашнем аквариуме", - говорит Сачихиро Мацунага.

Водоросли были взяты из воды и выращены одна за другой. ДНК водорослей флуоресцентно окрашивали и микроскопически наблюдали, чтобы найти ту, у которой было меньше всего ДНК на клетку. Затем ученые секвенировали ДНК этой водоросли и сравнили ее с ДНК других водорослей. Результаты не совпали с ДНК ни одной из ранее известных водорослей, что указывает на то, что это новый вид.

“Мы назвали его Medakamo hakoo”, – подытожил Мацунага.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители