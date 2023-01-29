Раскрыта стоимость линейки Realme 10 Pro в России

Смартфоны серии Realme 10 Pro поступят в продажу в России по цене от 25 тыс. руб. Об этом сообщает Telegram-канал "Лысый из МТ".

Фото: Телеграм-канал «Лысый из МТ» Телеграм-канал «Лысый из МТ»

Так, Realme 10 Pro на 128 ГБ поступит в розницу по цене 25 тыс. руб., а версия на 256 ГБ будет оценена в 28 тыс. руб. Старшая модель в линейке, Realme 10 Pro Plus, получившая экран с загнутыми гранями, в модификации на 128 ГБ будет продаваться за 33 тыс. руб.

Версия на 256 ГБ обойдется уже в 37 тыс. руб. Известно, что Realme 10 Pro предложит пользователям плоский 6,72-дюймовый IPS-экран с частотой 120 Гц и чип Snapdragon 695.

Модель 10 Pro Plus получит AMOLED-экран с загнутыми краями диагональю 6,7 дюймов с частотой 120 Гц. За производительность в старшей версии будет отвечать MediaTek Dimensity 1080.

Официальная презентация линейки Realme 10 Pro состоится в России 7 февраля.