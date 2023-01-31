Microsoft обвинила Sony в крупном обмане

Противостояние Sony и Microsoft в связи с покупкой последней Activision Blizzard даже не думает утихать.

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Фрэнк Шоу, директор по коммуникациям Microsoft, опубликовал в Twitter посты, в которых обвинил Sony в введении в заблуждение регулирующих органов ЕС относительно планов Microsoft в отношении франшизы Call of Duty.

По его словам, японская корпорация распространяет ложную информацию, утверждая, что Microsoft желает лишить её CoD после приобретения компании-разработчика.

В качестве доказательства он привёл в пример 10-летнюю сделку, которую Microsoft предложила Sony — в рамках неё редмондцы обязуются не делать серию эксклюзивной для своих платформ.