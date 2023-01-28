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43 минуты назад

Камера запечатлела спираль в ночном небе после запуска ракеты SpaceX

AstroNews

Камера, установленная на вершине самой высокой горы Гавайев, запечатлела нечто похожее на спираль, закручивающуюся в ночном небе.

Камера запечатлела спираль в ночном небе после запуска ракеты SpaceX
Фото: AstroNewsAstroNews

Исследователи полагают, что она появилась в результате запуска военного спутника, который стартовал на ракете SpaceX.

Снимки были сделаны 18 января камерой, размещенной на вершине Мауна-Кеа, рядом с телескопом «Субару» Национальной астрономической обсерватории Японии.

Замедленное видео показывает, как белый шар образует спираль, двигаясь по небу. Затем он тускнеет и исчезает.

Ичи Танака, исследователь телескопа «Субару», сказал, что в ту ночь он занимался другой работой и не сразу увидел это. Однако его коллега-астроном, наблюдавший прямую трансляцию на YouTube, отправил ему скриншот спирали.

Танака видел похожую спираль в апреле прошлого года, также после запуска SpaceX, но та была больше и слабее.

SpaceX запустила военный спутник утром 18 января со станции Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

Спираль находилась в той области, где должна была быть вторая ступень ракеты SpaceX после запуска.

Танака сказал, что обсерватория установила камеру для наблюдения за окрестностями за пределами телескопа «Субару» и для того, чтобы поделиться ясным небом Мауна-Кеа с жителями всего мира. Прямая трансляция ведется совместно с Asahi Shimbun, крупной японской газетой, и часто собирает сотни зрителей.

Наука и техника,SpaceX,
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