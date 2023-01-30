«Роскосмос» рассказал о начале пневмоиспытаний «Ангары-НЖ»

Специалисты омского предприятия «Полет» завершили сборку и начали пневмоиспытания второй ступени электрозаправочного макета тяжелой ракеты «Ангара-А5» — «Ангара-НЖ» — для космодрома Восточный. Об этом сообщил «Роскосмос» в Telegram.

Фото: Telegram-канал «Роскосмоса» Telegram-канал «Роскосмоса»

Отмечается, что это один из заключительных этапов окончательной сборки.

«Параллельно в цехе окончательной сборки на баки горючего первой летной ракеты "Ангара-А5" монтируются двигатели, идут сборка гидропневматических узлов и прокладка бортовой кабельной сети», — рассказали в госкорпорации.

Макет «Ангара-НЖ» позволит протестировать технологии подготовки первого летного образца ракеты к пуску с Восточного.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что планы по созданию стартового комплекса для «Ангары-А5» будут выполнены в срок.