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37 минут назад

Биологи обнаружили, что морские пауки могут отрастить ампутированный анус

Газета.Ru

Ученые из Берлинского университета имени Гумбольдта обнаружили, что молодые особи морского паука вида Pycnogonum litorale способны полностью регенерировать ряд ампутированных частей тела, включая задние конечности, части кишечника, репродуктивные органы и даже анус. Исследование опубликовано в журнале Evolution.

Биологи: морские пауки могут отрастить ампутированный анус
Фото: Hans Hillewaert/WikimediaHans Hillewaert/Wikimedia

Морские пауки, несмотря на схожесть с наземными, не являются их родственниками, хотя и принадлежат к одной группе животных — членистоногим. Известно, что многие членистоногие, например, многоножки и крабы могут регенерировать части тела, утраченные после укуса хищника. Морские пауки имеют твердый экзоскелет для защиты от хищников, поэтому ученые считали, что регенерация им не нужна.

В новом исследовании ученые проверили это предположение, ампутировав части тела 23 молодых и 23 взрослых морских пауков P. litorale. Взрослые особи не смогли регенерировать ни одну из потерянных частей тела, но большинство молодых особей (14 пауков) в конечном итоге отрастили недостающие части.

Исследователи отметили, что неспособность взрослых отращивать утраченные части тела, вероятно, является причиной того, что регенеративные способности морских пауков до сих пор оставались незамеченными.

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Теперь ученые планируют описать точный механизм, запускающий регенерацию у морских пауков, и сравнить его с регенеративными способностями других членистоногих. Молекулярные и клеточные механизмы этого процесса могут лечь в основу лекарств для человека.

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