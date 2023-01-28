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1 час назад

Астрономы наблюдают длинный приливный хвост галактики F8D1

AstroNews

Астрономы наблюдают длинный приливный хвост галактики F8D1

Астрономы наблюдают длинный приливный хвост галактики F8D1
Фото: AstroNewsAstroNews

Астрономы обнаружили гигантский звездный хвост, исходящий из карликовой галактики F8D1. Наличие хвоста указывает на то, что она недавно столкнулась с другой галактикой.

Исследователи использовали телескопы «Субару» и «Канада-Франция-Гавайи». Они увидели звездный хвост, простирающийся на 200 000 световых лет от галактики F8D1. Эта галактика входит в группу M81, расположенную на расстоянии 12 миллионов световых лет от нас, на границе между созвездиями Большой Медведицы и Жирафа.

F8D1 является одним из ближайших примеров ультрадиффузной галактики (UDG). Происхождение этих загадочных галактик озадачивало астрономов в течение нескольких десятилетий: рождаются ли они такими или какое-то более позднее событие заставляет их увеличиваться в размерах?

Обнаружение огромного приливного хвоста от F8D1 является убедительным доказательством того, что на формирование галактики повлияли события, произошедшие за последний миллиард лет.

Это первый случай, когда такой звездный поток был обнаружен в UDG. Команда учёных предполагает, что на F8D1 оказало воздействие недавнее близкое прохождение массивной спирали M81, доминирующего члена группы, содержащей F8D1.

Поскольку F8D1 находится на краю зоны обзора, можно увидеть только один приливный рукав, простирающийся на северо-восток. Теперь астрономы будут искать, есть ли аналогичный поток на юго-западе.

Статья A tale of a tail: a tidally disrupting ultra-diffuse galaxy in the M81 group была опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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