Искусственный интеллект назвали не менее смертоносным, чем ядерное оружие

Исследователи из Оксфордского университета предупредили британских законодателей, что сильный искусственный интеллект (ИИ) может оказаться не менее опасным, чем ядерное оружие, и поэтому должен регулироваться так же, как и оно.
Один из учёных предупредил о «массовой гонке ИИ-вооружений» между США и Китаем.
«Есть некоторые основания для надежды на то, что мы неплохо справились с регулированием использования ядерного оружия. Если бы мы смогли понять, что продвинутый ИИ представляет такую же опасность, что и ядерное оружие, то, возможно, мы могли бы прийти к аналогичным основам для управления им», — сказал исследователь.
Учёные считают, что у человечества должны быть средства, чтобы пресечь действия искусственного интеллекта, если у него появятся злые намерения.