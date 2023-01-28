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1 час назад

Учёные назвали искусственный интеллект не менее смертоносным, чем ядерное оружие

Ferra.ru

Исследователи из Оксфордского университета предупредили британских законодателей, что сильный искусственный интеллект (ИИ) может оказаться не менее опасным, чем ядерное оружие, и поэтому должен регулироваться так же, как и оно.

Искусственный интеллект назвали не менее смертоносным, чем ядерное оружие
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Один из учёных предупредил о «массовой гонке ИИ-вооружений» между США и Китаем.

«Есть некоторые основания для надежды на то, что мы неплохо справились с регулированием использования ядерного оружия. Если бы мы смогли понять, что продвинутый ИИ представляет такую же опасность, что и ядерное оружие, то, возможно, мы могли бы прийти к аналогичным основам для управления им», — сказал исследователь.

Учёные считают, что у человечества должны быть средства, чтобы пресечь действия искусственного интеллекта, если у него появятся злые намерения.

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