Искусственный интеллект назвали не менее смертоносным, чем ядерное оружие

«Есть некоторые основания для надежды на то, что мы неплохо справились с регулированием использования ядерного оружия. Если бы мы смогли понять, что продвинутый ИИ представляет такую же опасность, что и ядерное оружие, то, возможно, мы могли бы прийти к аналогичным основам для управления им», — сказал исследователь.