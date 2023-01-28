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1 час назад

Учёные обнаружили у аристократки 17 века хитрый секрет сохранения зубов

Ferra.ru

Учёные раскрыли секрет французской аристократки 17-го века. Оказалось, что она использовала золотую проволоку, чтобы предотвратить выпадение зубов.

Учёные обнаружили у аристократки 17 века хитрый секрет сохранения зубов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Тело Анны д'Алегри, умершей в 1619 году, было обнаружено во время археологических раскопок на северо-западе Франции в 1988 году. Её скелет и зубы сохранились на удивление хорошо. В то время археологи заметили, что у тела был зубной протез, но у них не было передовых инструментов сканирования, чтобы узнать больше об этом.

Теперь группа археологов и стоматологов установила, что д'Алегри страдала пародонтитом, из-за которого её зубы расшатывались. Однако дама придумала использовать золотую проволоку для скрепления зубов. У неё также был искусственный зуб из слоновой кости.

Как говорят учёные, эта изысканная стоматологическая работа только «ухудшила ситуацию». Золотые проволоки нужно было многократно затягивать, что ещё больше дестабилизировало соседние зубы.

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