Нейросеть Midjourney создала заставку к телесериалу "Простоквашино"

Арт-дизайнер и блогер Александр Доброкотов при помощи нейросети Midjourney создал заставку к несуществующему телесериалу «Простоквашино» в стиле американских ситкомов из 80-х. Свою работу Доброкотов опубликовал на YouTube и в Telegram.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Энтузиаст попросил нейросеть изобразить героев одноименного мультсериала в виде реалистичных персонажей. Исходя из задачи, Midjourney превратила Дядю Федора, Маму, Папу и почтальона Печкина в людей, а Матроскина, Шарика и Галчонка в кукольных персонажей. При этом теленка Гаврюшу нейросеть изобразила в виде настоящей коровы.

Примечательно, что для заставки Доброкотов также создал кадры с деревенским домом, в котором по сюжету живет семья, и дорожным знаком, обозначающим название населенного пункта, – Curled milks («Свернувшееся молоко» или «Простокваша»).

В качестве саундтрека для опенинга несуществующего сериала блогер выбрал песню Jump Off группы Easy Fresh.