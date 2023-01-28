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1 час назад

Нейросеть Midjourney создала заставку к несуществующему телесериалу "Простоквашино"

Газета.Ru

Арт-дизайнер и блогер Александр Доброкотов при помощи нейросети Midjourney создал заставку к несуществующему телесериалу «Простоквашино» в стиле американских ситкомов из 80-х. Свою работу Доброкотов опубликовал на YouTube и в Telegram.

Нейросеть Midjourney создала заставку к телесериалу "Простоквашино"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Энтузиаст попросил нейросеть изобразить героев одноименного мультсериала в виде реалистичных персонажей. Исходя из задачи, Midjourney превратила Дядю Федора, Маму, Папу и почтальона Печкина в людей, а Матроскина, Шарика и Галчонка в кукольных персонажей. При этом теленка Гаврюшу нейросеть изобразила в виде настоящей коровы.

Примечательно, что для заставки Доброкотов также создал кадры с деревенским домом, в котором по сюжету живет семья, и дорожным знаком, обозначающим название населенного пункта, – Curled milks («Свернувшееся молоко» или «Простокваша»).

В качестве саундтрека для опенинга несуществующего сериала блогер выбрал песню Jump Off группы Easy Fresh.

Меньше чем за сутки на YouTube и в Telegram необычное видео, посвященное «Простоквашино», набрало около 14 тыс. просмотров.

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