Руководство Apple протестировали для самостоятельного ремонта MacBook

Эксперты iFixit решили протестировать официальные руководства Apple по домашнему ремонту, разобрав новый MacBook Pro.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Разборка нового MacBook Pro сама по себе не преподнесла много сюрпризов. За исключением чипов M2 Pro и M2 Max, новые ноутбуки практически идентичны своим предшественникам. Самое интересное в разборке, что iFixit использовала руководства Apple для ремонта моделей MacBook Pro 2021 года.

Как отмечают эксперты, руководство содержит множество предупреждений о безопасности. Также оно «достаточно подробное и лёгкое для понимания». В одном месте Apple советует пользователю перекинуть экран MacBook через край стола и не касаться батареи во время ремонта.