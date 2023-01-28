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29 минут назад

Эксперты протестировали руководство Apple для самостоятельного ремонта MacBook

Ferra.ru

Эксперты iFixit решили протестировать официальные руководства Apple по домашнему ремонту, разобрав новый MacBook Pro.

Руководство Apple протестировали для самостоятельного ремонта MacBook
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Разборка нового MacBook Pro сама по себе не преподнесла много сюрпризов. За исключением чипов M2 Pro и M2 Max, новые ноутбуки практически идентичны своим предшественникам. Самое интересное в разборке, что iFixit использовала руководства Apple для ремонта моделей MacBook Pro 2021 года.

Как отмечают эксперты, руководство содержит множество предупреждений о безопасности. Также оно «достаточно подробное и лёгкое для понимания». В одном месте Apple советует пользователю перекинуть экран MacBook через край стола и не касаться батареи во время ремонта.

Что касается оценки ремонтопригодности, MacBook Pro 2023 года набрал 5 баллов из 10, поскольку многие детали припаяны к материнской плате.

Наука и техника,Apple,
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