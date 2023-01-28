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1 час назад

Искусственный интеллект позволил быстро редактировать гены человека

Ferra.ru

Программа искусственного интеллекта может обеспечить первое простое производство настраиваемых белков, для лечения заболеваний путем “включения и выключения генов”. Ученые считают, что инструмент ускорит разработку генной терапии в больших масштабах.

Искусственный интеллект позволил быстро редактировать гены человека
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Некоторые заболевания вызваны не ошибкой в коде ДНК, а в том, как клеточный механизм считывает ДНК. Ген, в котором заложен рецепт определенного белка, часто взаимодействует с молекулами, которые указывают клетке, сколько этого белка нужно произвести. Когда этот процесс нарушается, чрезмерно или недостаточно активные гены приводят к диабету, раку и неврологическим расстройствам. Поэтому ученые изучают способы восстановления механизма считывания ДНК.

Одним из таких способов является редактирование цинковых пальцев, которое может как изменять, так и контролировать гены. Цинковые пальцы - одни из самых распространенных белковых структур в организме человека - могут управлять восстановлением ДНК.

Поэтому ученые создали программу ZFDesign, которая использует искусственный интеллект (ИИ) для моделирования и проектирования взаимодействий цинковых пальцев. Модель основана на данных, полученных в результате анализа почти 50 миллиардов возможных взаимодействий цинкового пальца с ДНК в лабораториях исследователей.

"Наша программа может определить нужную группировку цинковых пальцев для любой модификации, что делает этот тип редактирования генов более быстрым, чем когда-либо прежде", - говорит ведущий автор исследования Дэвид Ичикава

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