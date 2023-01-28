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1 час назад

Ученые назвали лучшее время дня для тренировок

Lenta.ru

Ученые Университета штата Аризона назвали лучшее время дня для тренировок. Исследование приводит журнал Frontiers in Medicine.

Ученые назвали лучшее время дня для тренировок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперимент показал, что женщинам утренние тренировки помогают эффективнее сжигать жир в области талии и понизить кровяное давление. При этом вечерние сессии благоприятнее влияют на повышение мышечной работоспособности у девушек.

Мужчинам вечерние нагрузки помогают понизить давление и уровень усталости. Однако в вопросе улучшения физической формы и выносливости для мужчин нет разницы, занимаются они спортом в первой половине дня или во второй.

Ранее ученые Сиднейского университета доказали, что легкая физическая активность, например подъем по лестнице или подвижные игры с детьми, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 50 процентов, а онкологических — на 40 процентов. Уточняется, что для этого достаточно трех периодов активности в день продолжительностью 1-2 минуты.

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