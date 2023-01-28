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28 минут назад

Российские ученые нашли применение гречневой лузге

Sfera.fm

Алтайский край является лидирующим в стране по производству гречки — только в 2022 году здесь собрали 800 тыс тонн этого зерна, сообщает Национальная технологическая инициатива (НТИ). Вопрос переработки гречневой лузги в регионе достаточно актуален, и молодые ученые из Алтайского государственного аграрного университета нашли способ применить её с пользой, говорится в сообщении НТИ, с которым ознакомилась редакция sfera.fm.

Российские ученые нашли применение гречневой лузге
Фото: Sfera.fmSfera.fm

Ученые использовали гречневую лузгу и биополимеры, чтобы создать стаканчики для рассады. Таких предложений на рынке еще не было, отметили ученые, этот проект — первый. При этом, по данным НТИ, стоимость такого стаканчика ниже стоимости обычного стаканчика для рассады с торфом — более чем на треть, а лузга в сочетании с биополимером быстрее разлагается и не мешает развиваться корневой системе растения.

Сейчас ученые проводят эксперименты по высаживанию семян в стаканчики. Кроме того, сообщает НТИ, им предстоит запатентовать окончательную формулу используемого биополимера. В ближайших планах — разработка малой линии производства и запуск стаканчиков на предпродажные тесты: ученые собираются предложить небольшие партии стаканчиков аграриям, чтобы оценить их эффективность.

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