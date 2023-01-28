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15 минут назад

Российские инженеры разработали локатор для обнаружения дронов массой от 150 гр

Газета.Ru

Российским инженерам удалось создать из отечественных комплектующих радиолокационную станцию, предназначенную для выявления маловесных дронов массой от 150 граммов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Национальной технологической инициативы.

Российские инженеры разработали локатор для обнаружения маловесных дронов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Российские инженеры создали из отечественных комплектующих радиолокационную станцию для обнаружения беспилотников, которая может отследить на расстоянии до 10 километров даже маловесные летательные аппараты весом от 150 граммов», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Также поясняется, что радиолокационная станция разработана специалистами Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева.

Руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Виталий Долгов отметил, что для РФ данное решение является очень актуальным в связи со стремительным развитием рынка беспилотных летательных аппаратов.

«Станция... может засечь не только большие БПЛА, но еще и малые со взлетной массой от 150 гр, которые сегодня не попадают в зону видимости систем наблюдения...», — добавил исследователь.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о разработке БПЛА для ВС РФ, способных наносить удары роем.

Наука и техника,Армия,Сергей Чемезов,Верховный суд,Ростех,
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