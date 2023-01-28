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1 час назад

Российский спутник "Луч-5В" вошел в состав группировки спасания при ЧС

Газета.Ru

Российский спутник "Луч-5В" вошел в состав международной группировки системы поиска и спасания при аварийных ситуациях КОСПАС-САРСАТ. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Спутниковая система "Гонец".

Российский спутник "Луч-5В" вошел в состав группировки спасания при ЧС
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Для этого специалисты проверили техническую готовность ретранслятора КОСПАС-САРСАТ на самом спутнике, и станции приема и обработки информации в Хабаровске.

Разработчики отмечают, что внедрение в систему еще одного российского аппарата должно значительно расширить ее системы в обнаружении ЧП и спасите большее число людей. КОСПАС-САРСАТ появилась в 1979 года как совместный проект СССР, США, Канады и Франции. Сейчас в нем участвуют 45 государств.

Ранее сообщалось, что Россия в 2023 году запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения.

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