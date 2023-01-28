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46 минут назад

Эксперт Ефимов: поддержание заряда iPhone на уровне 20-80% продлит срок жизни аккумулятора

Газета.Ru

Руководитель по сервису "Мегафона" Никита Ефимов рассказал РИА Новости, что срок жизни аккумулятора iPhone возможно продлить используя оригинальный адаптер, а также поддерживая заряд батареи на уровне 20-80%.

Эксперт раскрыл способ продлить срок жизни аккумулятора iPhone
Фото: FreepikFreepik

"Наиболее приемлемый уровень заряда смартфона составляет от 20% до 80%. В случае если вы регулярно будете держать заряд на этом уровне, срок жизни аккумулятора увеличится", - сказал он.

Эксперт пояснил, что в этом может помочь функция "Оптимизированной зарядки", которая самостоятельно замедлит время заряда смартфона на уровне 80%.

По его словам, обычно функция включена по умолчанию, но лучше это перепроверить. Говоря о необходимости использования оригинального адаптера, специалист пояснил, что он корректно работает даже при нестабильном напряжении сети, в противном случае адаптер может сгореть и спалить контроллер питания в телефоне. Также Ефимов отметил, что аккумулятор iPhone лучше всего работает при температуре от 0 до 35 градусов, повышенные холод и жара замедляют работу ионов в батарее, что снижает емкость аккумулятора безвозвратно.

По этой же причине не следует во время зарядки оставлять телефон на солнце. Также он призвал отказаться пользоваться несколькими ресурсоемкими функциями одновременно, например, играть и пользоваться навигатором. В заключение специалист отметил, что менять батарею Apple следует после 500 циклов заряда, так как на этом этапе емкость аккумулятора сохраняет всего лишь около 80% мощности, но соблюдение вышеупомянутых правил, продлит срок службы аккумулятора.

Ранее сообщалось, что смартфон iPhone 12 подешевел в России почти на 50%.

Наука и техника,Никита Ефимов,Мегафон,
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