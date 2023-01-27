Энтузиаст встроил 4K-монитор прямо в системный блок компьютера

Пользователь Reddit поделился своей сборкой ПК: он встроил 24-дюймовый 4K-монитор прямо в корпус системного блока.

Фото: Ascending Peasant Ascending Peasant

Автор работает монтажёром, он устал перевозить с собой множество комплектующих для работы, поэтому создал прототип «универсального переносного устройства». Для этого он встроил монитор LG 24UD58-B в корпус системного блока с i9-9900k, RTX 2080 и 64 ГБ оперативной памяти внутри.

Энтузиаст признался, что для его целей есть устройства получше, — например, ноутбуки с RTX 4090 или MacBook M1/M2 — но у него уже имелись комплектующие для этой сборки и ему было весело собирать такой необычный сетап.