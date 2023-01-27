В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
50 минут назад

Энтузиаст встроил 4K-монитор прямо в системный блок компьютера

Ferra.ru

Пользователь Reddit поделился своей сборкой ПК: он встроил 24-дюймовый 4K-монитор прямо в корпус системного блока.

Энтузиаст встроил 4K-монитор прямо в системный блок компьютера
Фото:  Ascending Peasant Ascending Peasant

Автор работает монтажёром, он устал перевозить с собой множество комплектующих для работы, поэтому создал прототип «универсального переносного устройства». Для этого он встроил монитор LG 24UD58-B в корпус системного блока с i9-9900k, RTX 2080 и 64 ГБ оперативной памяти внутри.

Энтузиаст признался, что для его целей есть устройства получше, — например, ноутбуки с RTX 4090 или MacBook M1/M2 — но у него уже имелись комплектующие для этой сборки и ему было весело собирать такой необычный сетап.

Автор утверждает, что проблем с нагревом ПК нет, так как корпус компьютера оснащён хорошей системой вентиляции.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители