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56 минут назад

«Хаббл» рассмотрел переменную звезду V 372 Orionis и ее компаньона

AstroNews

В центре нового снимка космического телескопа «Хаббл» находится яркая переменная звезда V 372 Orionis. Её меньшую звезду-компаньона можно увидеть в верхнем левом углу этого изображения. Обе звезды находятся в туманности Ориона. Эта колоссальная область звездообразования расположена примерно в 1450 световых годах от Земли.

«Хаббл» рассмотрел переменную звезду V 372 Orionis и ее компаньона
Фото: AstroNewsAstroNews

V 372 Orionis – это особый тип переменной звезды, известный как переменная Ориона. Звезды этого типа демонстрируют нерегулярные колебания светимости.

Переменные Ориона часто ассоциируются с диффузными туманностями, и V 372 Орионис не является исключением: неоднородный газ и пыль туманности Ориона пронизывают эту сцену.

Это изображение получено с помощью двух приборов «Хаббла». Данные с «Усовершенствованной камеры для съемок» и «Широкоугольной камеры 3» в инфракрасном и видимом диапазонах волн были наложены друг на друга, чтобы выявить богатые детали этого уголка туманности Ориона. «Хаббл» также оставил на этом астрономическом портрете свой отпечаток в виде дифракционных всплесков, окружающих яркие звезды.

Четыре всплеска вокруг самых ярких звезд на этом изображении образовались благодаря взаимодействию звездного света с четырьмя лопастями «Хаббла», которые поддерживают вторичное зеркало телескопа.

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