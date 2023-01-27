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56 минут назад

Wylsacom заявил, что белорусский ноутбук Horizont оказался китайским Itel Spirit 2

Газета.Ru

Первый белорусский ноутбук Horizont H-book MAK4 оказался ребрендингом китайского ноутбука Itel. Об этом в своем видеоролике заявил техноблогер Валентин Петухов, также известный как Wylsacom.

Белорусский ноутбук Horizont оказался китайским Itel Spirit 2
Фото: Кадры из видео/Wylsacom/YouTubeКадры из видео/Wylsacom/YouTube

Как обнаружил Петухов, Horizont H-book MAK4 и Itel Spirit 2 имеют одинаковые технические характеристики, дизайн и даже общую наклейку о сертификации DTS.

«Один в один. Тут, понятное дело, нет замечательной буквы H (логотип «Горизонта»), тут бренд Itel. С точки зрения задней крышки, разъемов, всех остальных элементов — это тот же самый компьютер, и собран он точно так же», — подметил блогер.

Несмотря на идентичные характеристики, стоимость белорусского ноутбука составляет 44 тыс. руб., в то время как Itel продает аналогичную версию с 8 ГБ оперативной памяти за 35 тыс. руб. При этом в российской рознице существует Spirit 2 под управлением Linux, стоимость которого на 5 тыс. руб. ниже.

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Согласно многочисленным сообщениям, ноутбуки Horizont производятся на минском производственном объединении вычислительной техники. Является ли сходство с Itel совпадением или китайский бренд действительно выступал в качестве OEM-производителя, официально не сообщалось.

Наука и техника,Валентин Петухов,
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