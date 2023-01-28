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2 часа назад

Metro: в Британии идентифицировали обломки затонувшего в 1672 году боевого корабля

Газета.Ruиещё 1

Исследователи в Британии идентифицировали обломки голландского военного корабля, который затонул после сражения в проливе Ла-Манш более 350 лет назад, пишет газета Metro.

В Британии идентифицировали обломки затонувшего в 1672 году боевого корабля
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Драйверы нашли"загадочные обломки" у берегов восточного Сассекса в Англии на глубине 32 метра еще в 2019 году. Исследователи провели анализ останков и определили, что они принадлежат военному кораблю Klein Hollandia 1656 года адмиралтейства Роттердама.

Этот корабль принимал участие во всех крупных сражениях второй Англо-голландской войны 1665-1667 годов. В публикации говорится, что в ходе начавшейся в 1672 году третьей Англо-голландской войны корабль был частью эскадры, следовавшей из Средиземного моря в Нидерланды. Во время прохождения Ла-Манша соединение было атаковано английской эскадрой, и в результате сражения Klein Hollandia получил сильное повреждение, а его капитан погиб. Вскоре судно затонуло.

Кроме части деревянного корпуса вместе с пушками, на месте крушения нашли итальянскую мраморную плитку и куски керамики. Согласно местному законодательству, обломки получили наивысший уровень защиты, и к ним допускаются только лицензированные дайверы.

Ранее издание Daily Mail писало о найденном затонувшем в 1875 году корабле с золотом на $5 млн.

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