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1 час назад

OnePlus скоро выпустит свою первую механическую клавиатуру

Inc-News

OnePlus скоро выпустит свою первую механическую клавиатуру

OnePlus скоро выпустит свою первую механическую клавиатуру
Фото: androidauthority.comandroidauthority.com

Компания хочет расширить свой каталог продуктов за пределы мобильных телефонов, наушников и часов. Источник фото: androidauthority.comКомпания OnePlus, которая несколько недель назад намекнула на выход на рынок ПК с выпуском двух мониторов, планирует выпустить в феврале свое первое периферийное устройство - механическую клавиатуру с RGB-подсветкой, которая будет иметь интересный дизайн, согласно недавней утечке изображения.

На фотографии, опубликованной порталом 91Mobiles, показана верхняя правая область того, что станет первой механической клавиатурой OnePlus. Эта, в частности, будет полностью белой, с некоторыми элементами разных цветов.В верхней части будет красная кнопка, которая может быть предназначена для включения и сопряжения клавиатуры, а также клавиша Enter желтого цвета.

OnePlus, со своей стороны, заявляет на своем веб-сайте, что клавиатура будет иметь “раскладку с двойным соединением” и что клавиши будут иметь своего рода амортизаторы для плавного нажатия. Кроме того, сообщается, что, хотя устройство будет официально анонсировано в феврале, его производство начнется не раньше марта или мая; значительное время ожидания, учитывая, что это клавиатура. Имейте в виду, компания сначала анонсирует ее в Индии, но позже может выйти на мировой рынок.

Ранее стало известно, что Samsung готовит Galaxy Book 3 с OLED-дисплеем.

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