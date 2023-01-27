OnePlus скоро выпустит свою первую механическую клавиатуру

Компания хочет расширить свой каталог продуктов за пределы мобильных телефонов, наушников и часов. Источник фото: androidauthority.comКомпания OnePlus, которая несколько недель назад намекнула на выход на рынок ПК с выпуском двух мониторов, планирует выпустить в феврале свое первое периферийное устройство - механическую клавиатуру с RGB-подсветкой, которая будет иметь интересный дизайн, согласно недавней утечке изображения.

На фотографии, опубликованной порталом 9 1Mobiles, показана верхняя правая область того, что станет первой механической клавиатурой OnePlus. Эта, в частности, будет полностью белой, с некоторыми элементами разных цветов.В верхней части будет красная кнопка, которая может быть предназначена для включения и сопряжения клавиатуры, а также клавиша Enter желтого цвета.

OnePlus, со своей стороны, заявляет на своем веб-сайте, что клавиатура будет иметь “раскладку с двойным соединением” и что клавиши будут иметь своего рода амортизаторы для плавного нажатия. Кроме того, сообщается, что, хотя устройство будет официально анонсировано в феврале, его производство начнется не раньше марта или мая; значительное время ожидания, учитывая, что это клавиатура. Имейте в виду, компания сначала анонсирует ее в Индии, но позже может выйти на мировой рынок.