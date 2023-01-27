Учёные рассказали о связи неграмотности с психическими заболеваниями

Учёные Университета Восточной Англии выяснили, что люди с низким уровнем грамотности в среднем сталкиваются с наибольшим количеством проблем с психическим здоровьем.

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Авторы пранализировали 19 научных работ, в которых было оценено состояние двух миллионов людей в США, Китае, Непале, Таиланде, Иране, Индии, Гане, Пакистане и Бразилии.