Ученые назвали самый эффективный способ понизить риск деменции

Здоровый образ жизни помогает замедлить ухудшение памяти. Об этом рассказали ученые Университета Восточной Англии.

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По их словам, здоровое питание оказывает положительное воздействие даже на носителей аполипопротеина Е, который известен как фактор риска болезни Альцгеймера.

Всего в исследовании принимали участие 29 тысяч пожилых людей. В рамках первого этапа эксперимента ученые изучали память добровольцев, а затем проводили повторные оценки когнитивных функций.

По итогам исследования специалисты установили, что здоровое питание, физические нагрузки, активные социальные контакты, когнитивная деятельность и отказ от алкоголя и сигарет способствуют замедлению потери памяти у пожилых людей. При этом наиболее эффективным способом понизить риск деменции ученые назвали здоровую диету, передает The BMJ.

Деменция, или приобретенное слабоумие, имеет разные формы и является вызовом для современной медицины. Чем раньше ее диагностировать, тем легче замедлить ее развитие. Об этом рассказала врач Валерия Румянцева.