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1 час назад

Российские дикторы обратились к Госдуме с просьбой ввести контроль за синтезом голоса нейросетями

Ferra.ru

Союз дикторов обратился к главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну с просьбой о регулировании технологий синтеза голоса нейросетями.

Российские дикторы попросили ввести контроль за синтезом голоса нейросетями
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По мнению обратившихся, синтез голоса приведёт к обесцениванию и удешевлению работы диктора — когда для работы будет выгоднее синтезировать голос, нежели привлекать реального специалиста. Кроме того, уже сейчас участились случаи воровства «брендовых» голосов.

Авторы письма предлагают запретить отчуждение прав исполнителей и ввести обязательные лицензионные договоры по аналогии с теми, которые защищают товарные знаки. Члены союза дикторов также призывают установить правило, по которому запись синтезированного голоса можно будет использовать только в конкретном проекте.

На данный момент, если голос скопирован без злого умысла, никакой ответственности не следует.

Наука и техника,Александр Хинштейн,Госдума,
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