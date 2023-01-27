В космическом льде нашли вещества, которые могут дать начало жизни

Международная группа астрономов изучила состав частиц льда, содержащихся в молекулярных облаках в космосе, и нашла в них вещества, которые могут дать начало жизни. Следовательно, звезды и планеты могут иметь потенциал для зарождения жизни уже на момент своего образования. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Фото: InScience InScience

Сейчас распространена теория абиотического происхождения жизни, согласно которой живые организмы способны появиться из химических веществ. Эти соединения должны состоять из важных элементов: углерода, водорода, кислорода, азота и серы. Из этих элементов могут быть образованы спирты, сахара, простые аминокислоты и другие соединения. При этом все эти элементы являются важными составляющими атмосфер планет.

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Астрономы использовали телескоп NASA James Webb, чтобы изучить состав частиц льда в молекулярном облаке Хамелеон I. Оно расположено в 500 световых годах от Земли, и сейчас в нем происходит процесс образования молодых звезд. Чтобы выяснить химический состав частиц льда, ученые определяли, как они поглощают инфракрасный свет, проходящий сквозь облако. Затем полученные данные сравнивали с аналогичными показателями для известных веществ, полученными в лабораторных условиях. В результате в частицах льда ученые обнаружили карбонилсульфид, аммиак, метан и метанол. Они также зафиксировали сигналы от молекул, которые являются сложнее метанола, но не смогли точно подтвердить их структуру. Это указывает на то, что в молекулярных облаках уже содержатся вещества, которых может быть достаточно для абиотического зарождения жизни.

Ученые также попытались оценить содержание важных для зарождения жизни элементов. Однако оно было меньше по сравнению с ожидаемым. На основе этого исследователи заключили, что эти элементы могут содержаться не только во льду, но и в других материалах, например в каменистой породе и саже.