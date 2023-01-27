Почему радуга - это не дуга, объясняем на пальцах

Согласно распространенному заблуждению, радуги имеют форму дуг — но на самом деле они круглые. Радуга появляется, когда солнечный свет проходит через капли дождя под нужным углом, но наблюдатели на земле видят лишь часть окружности. Остаток света блокируется поверхностью Земли.

Видимость радуги зависит от того, где именно находится наблюдатель и сильно ли поверхность земли блокирует свет. Этот феномен возникает из-за двух физических явлений: преломления света через капли дождя и отражения. Чтобы понимать свойства радуги, важно знать, что капли имеют сферическую форму: при прохождении через дождь свет начинает преломляться из-за плотности воды. Он продолжает свой путь, пока не достигнет задней стенки капли дождя, которая отражает свет назад — и при выходе из капли получается разноцветная радуга.