Мимо Земли прошел астероид размером с небольшой грузовик

Мимо Земли прошел астероид 2023 BU: космический объект размером с небольшой грузовик пролетел всего в 3 600 километрах от нашей планеты — эта дистанция меньше, чем орбиты значительной части искусственных спутников.

Согласно BBC, 2023 BU был обнаружен крымским астрономом-любителем Геннадием Борисовым буквально на прошлых выходных. После его находки ученые рассчитали размер и траекторию астероида, заранее предупредив, что он пройдет мимо планеты. Тем не менее, даже если бы 2023 BU столкнулся с Землей. Космический объект не причинил бы большого урона.