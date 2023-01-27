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33 минуты назад

Мимо Земли прошел астероид размером с небольшой грузовик

Мария Иванова

Мимо Земли прошел астероид 2023 BU: космический объект размером с небольшой грузовик пролетел всего в 3 600 километрах от нашей планеты — эта дистанция меньше, чем орбиты значительной части искусственных спутников.

Мимо Земли прошел астероид размером с небольшой грузовик
Фото: NASANASA

Согласно BBC, 2023 BU был обнаружен крымским астрономом-любителем Геннадием Борисовым буквально на прошлых выходных. После его находки ученые рассчитали размер и траекторию астероида, заранее предупредив, что он пройдет мимо планеты. Тем не менее, даже если бы 2023 BU столкнулся с Землей. Космический объект не причинил бы большого урона.

Наука и техника,Геннадий Борисов,
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