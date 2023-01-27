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56 минут назад

Netflix скоро запретит обмениваться паролями

Мария Иванова

Netflix подтвердила свои планы по вводу платного доступа к аккаунтам в ближайшие месяцы. Стриминговая площадка многие годы позволяла подписчикам делиться своим аккаунтом с другими людьми, но вскоре такой возможности не будет: компания уже испытала платную функцию подключения дополнительных пользователей в странах Латинской Америки.

Netflix будет жестко наказывать за обмен паролями
Фото: ТАССТАСС

Согласно изданию The Guardian, руководство Netflix сообщила об этом изменении акционерам. Прежде платформа считала обмен паролями неким проявлением «любви», и понимает, что сдвиг в пользу монетизации этой возможности может быть непопулярным среди подписчиков. Тем не менее, по словам менеджмента, новая политика положительно сказалась на вовлеченности зрителей по результатам тестов в Латинской Америке.

Наука и техника,Netflix,
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