Netflix будет жестко наказывать за обмен паролями

Netflix подтвердила свои планы по вводу платного доступа к аккаунтам в ближайшие месяцы. Стриминговая площадка многие годы позволяла подписчикам делиться своим аккаунтом с другими людьми, но вскоре такой возможности не будет: компания уже испытала платную функцию подключения дополнительных пользователей в странах Латинской Америки.

Согласно изданию The Guardian, руководство Netflix сообщила об этом изменении акционерам. Прежде платформа считала обмен паролями неким проявлением «любви», и понимает, что сдвиг в пользу монетизации этой возможности может быть непопулярным среди подписчиков. Тем не менее, по словам менеджмента, новая политика положительно сказалась на вовлеченности зрителей по результатам тестов в Латинской Америке.