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30 минут назад

Учёные научились предсказывать рак по покупкам в магазинах

Ferra.ru

Новое исследование предполагает, что анализ покупок в магазинах может использоваться для раннего выявления рака.

Учёные научились предсказывать рак по покупкам в магазинах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи обнаружили, что количество болеутоляющих и средств от расстройства желудка, купленных женщинами, было выше среди тех, у кого позже был диагностирован рак яичников.

Это изменение покупательских привычек было зафиксировано за восемь месяцев до постановки диагноза, что позволяет предположить, что данные можно использовать в качестве системы ранней диагностики. В среднем люди с раком яичников начинали распознавать свои симптомы примерно за четыре с половиной месяца до постановки диагноза и примерно через месяц посещали своего врача.

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