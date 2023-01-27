В Египте нашли самую старую мумию, покрытую золотом

Египтологи объявили, что обнаружили в некрополе Саккара неподалеку от Каира несколько гробниц возрастом в 4,3 тысячи лет и одну из самых старых на данный момент мумий, которая украшена золотом. Как сообщает Popular Science, гробницы могут относится к 2686-2181 годами до нашей эры, к временам правления пятой и шестой династии Древнего царства Египта.

Обширное место захоронения находится в столице Древнего Египта Мемфисе и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находятся многочисленные пирамиды, могилы и старые коптские христианские монастыри.

Возглавлявший исследовательскую группу экс-министр по делам древностей Египта Захи Хавасс заявил, что египтологам удалось найти в месте захоронения 12 «красиво вырезанных» статуй и две глубокие погребальные шахты. По его словам, главная гробница принадлежит Хнумджедефу, который выполнял роль надсмотрщика над знатью и священника в комплексе пирамид фараона Унаса, последнего царя пятой династии.

Еще одно захоронение принадлежит человеку по имени Мери. Она была назначена «тайным хранителем» — этот титул принадлежал высокопоставленному чиновнику при дворце фараона, который имел полномочия для совершения определенных религиозных ритуалов. Другая гробница принадлежала священнику фараона Пепи I, а еще одна — судье и писателю по имени Фетек (согласно надписям на гробу). Вместе с тем в последней гробнице исследователи нашли коллекцию «самых больших статуй» из когда либо обнаруженных в этом районе.