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18 минут назад

Дизайнер представил наушники AirPods Max в стиле обуви Crocs

Газета.Ru

Дизайнер и модельер Салехе Бембери представил свое видение наушников AirPods Max в стиле клогов от бренда Crocs. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Дизайнер представил наушники AirPods Max в стиле обуви Crocs
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Бембери создал специальные пластиковые накладки, форма которых напоминает модель «кроксов» Clogs Crocs Pollex в цвете «Крокодил». Они крепятся к корпусу наушников, но при этом обладают всеми необходимыми отверстиями под микрофоны, кнопки и колесико, что позволяет свободно пользоваться гаджетом. Кроме того, накладки не влияют на качество звука, а лишь предлагают новый дизайн устройства.

Накладки от Салехе Бембери, созданные на 3D-принтере, не будут продаваться в магазинах, а останутся в единственном экземпляре в качестве произведения дизайнерского искусства.

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