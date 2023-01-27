Дизайнер представил наушники AirPods Max в стиле обуви Crocs

Дизайнер и модельер Салехе Бембери представил свое видение наушников AirPods Max в стиле клогов от бренда Crocs. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru .

Бембери создал специальные пластиковые накладки, форма которых напоминает модель «кроксов» Clogs Crocs Pollex в цвете «Крокодил». Они крепятся к корпусу наушников, но при этом обладают всеми необходимыми отверстиями под микрофоны, кнопки и колесико, что позволяет свободно пользоваться гаджетом. Кроме того, накладки не влияют на качество звука, а лишь предлагают новый дизайн устройства.