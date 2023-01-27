В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
47 минут назад

Астрономы обнаружили диффузный хвост из звезд, тянущийся из карликовой галактики.

Газета.Ru

Астрономы обнаружили гигантский диффузный хвост у карликовой галактики. Статья об этом опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Обнаружен диффузный хвост из звезд, тянущийся из карликовой галактики
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Наблюдения проводились с помощью телескопов Subaru и «Канада-Франция-Гавайи». Хвост простирается на 200 000 световых лет и исходит от галактики F8D1. Эта галактика входит в группу M81, расположенную в 12 миллионах световых лет от Земли на границе созвездий Большой Медведицы и Жирафа.. F8D1 — явно выраженная ультрадиффузная галактика. Их происхождение долгое время было загадкой для астрономов: они пытались выясниться, всегда ли эти галактики были такими, или что-то заставило их «вытянуться»?

Анализ хвоста F8D1 показал, что он должен был появиться в ходе близкого взаимодействия с другой галактикой из-за ее гравитации. По расчетам астрономов, это произошло в течение последнего миллиарда лет, вероятно при проходе мимо крупной спиральной галактики M81, которая доминирует в группе F8D1.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители