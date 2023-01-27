Обнаружен диффузный хвост из звезд, тянущийся из карликовой галактики

Наблюдения проводились с помощью телескопов Subaru и «Канада-Франция-Гавайи». Хвост простирается на 200 000 световых лет и исходит от галактики F8D1. Эта галактика входит в группу M81, расположенную в 12 миллионах световых лет от Земли на границе созвездий Большой Медведицы и Жирафа.. F8D1 — явно выраженная ультрадиффузная галактика. Их происхождение долгое время было загадкой для астрономов: они пытались выясниться, всегда ли эти галактики были такими, или что-то заставило их «вытянуться»?