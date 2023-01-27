Apple приостановила разработку собственного Wi-Fi чипа

Это означает, что поставщик Apple Broadcom продолжит предоставлять компании чипы Wi-Fi в обозримом будущем, в том числе для будущих моделей iPhone 15.

Новости о работе Apple над чипом Wi-Fi впервые появились в январе. Тогда Марк Гурмэн из Bloomberg заявил, что компания работает над комбинированным чипом Wi-Fi и Bluetooth, который заменит компоненты Broadcom. Гурмэн сказал, что Apple намеревается перейти на собственные микросхемы, начиная с 2024 года.