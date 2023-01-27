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8 минут назад

Samsung Galaxy S23 будет стоить дороже, чем предшественник

Ferra.ru

Надёжный информатор Роланд Квандт (Roland Quandt) раскрыл предполагаемые цены на смартфоны Samsung Galaxy S23 в европейских розничных магазинах. Некоторые модели подорожают на 100 евро и более.

Samsung Galaxy S23 будет стоить дороже, чем предшественник
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, Galaxy S23 будет стоить 959 евро в комплектации 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти в в Испании, а Ultra с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти — 1589 евро. Серия Galaxy S22 стоила 859 и 1459 евро соответственно.

Аналогичная ситуация будет в Германии, смартфоны в Австралии могут стоить на 100 австралийских долларов дороже. При этом повышение цен может быть не глобальным. В США линейка S23, как ожидается, будет продаваться по тем же ценам, что и текущие модели. Какой будет стоимость новинок в России, предсказать пока трудно.

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