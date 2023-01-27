В России заблокировали сайты ЦРУ и ФБР

Роскомнадзор (РКН) заблокировал в России официальные сайты Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Федерального бюро расследования (ФБР) и платформу Госдепартамента США по борьбе с терроризмом и контрразведке. Как сообщает «Интерфакс», соответствующая информация появилась в сервисе ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам в Сети.
На данный момент в списке значатся cia.gov, которое принадлежит ЦРУ, fbi.gov, закрепленный за ФБР, а также rewardsforjustice.net, который принадлежит Госдепу. По чьему требованию заблокированы ресурсы не уточняется.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор в 2022 году заблокировал на 17% больше пиратских сайтов, чем в 2021 году. В пресс-службе РКН рассказали, что зарубежные и российские правообладатели стали чаще обращаться за защитой своих авторских прав.
Всего за год в ведомстве поступило 12,5 тысяч постановлений Мосгорсуда и 38 тысяч заявлений правообладателей. При этом «предварительные обеспечительные меры» были приняты в отношении почти 350 тысяч сайтов с пиратским контентом, что на 17% больше, чем в 2021 году.