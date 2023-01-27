США хакнули хакеров ради уничтожения программы-вымогателя Hive

ФБР сообщило, что накрыла кибергруппу, занимавшуюся распространением программ-выкупов под названием Hive, что позволило бюро помешать группе собрать более 130 миллионов долларов со своих жертв.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Правительственные хакеры проникли в сеть Hive и установили наблюдение за группировкой хакеров, тайно похитив цифровые ключи, которые группа использовала для разблокировки данных пострадавших организаций. Затем они заранее предупредили жертв хакеров, чтобы те могли принять меры по защите своих систем до того, как хакеры потребуют выплаты.

После операции ФБР на сайте хакеров появилось сообщение, которое гласило: "Федеральное бюро расследований изъяло этот сайт в рамках скоординированных действий правоохранительных органов против Hive Ransomware".