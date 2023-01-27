На Марсе заметили «медвежью морду»

Спутник NASA сфотографировал на поверхности Марса фрагмент рельефа, который напоминает морду медведя. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: NASA NASA

Снимок сделан 12 декабря с помощью марсианского разведывательного спутника MRO — для этого ученые использовали камеру высокого разрешения HiRISE. Как рассказали в университете Аризоны, «морда» представляет собой холм с V-образной структурой обрушения, которая составляет «нос», двумя картерами, похожими на глаза, и круговым видом излома, который формирует очертания головы.

Предположительно, характерный нос и рот образованы вулканическим или грязевым отверстием, а отложения могут быть лавовыми или грязевыми потоками. Исходя из масштаба изображения можно предположить, что реальный диаметр «морды медведя» достигает около двух километров.