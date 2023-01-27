На Марсе заметили «медвежью морду»

Спутник NASA сфотографировал на поверхности Марса фрагмент рельефа, который напоминает морду медведя. Об этом сообщает РИА Новости.
Снимок сделан 12 декабря с помощью марсианского разведывательного спутника MRO — для этого ученые использовали камеру высокого разрешения HiRISE. Как рассказали в университете Аризоны, «морда» представляет собой холм с V-образной структурой обрушения, которая составляет «нос», двумя картерами, похожими на глаза, и круговым видом излома, который формирует очертания головы.
Предположительно, характерный нос и рот образованы вулканическим или грязевым отверстием, а отложения могут быть лавовыми или грязевыми потоками. Исходя из масштаба изображения можно предположить, что реальный диаметр «морды медведя» достигает около двух километров.
Напомним, что ранее космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал снимок самого холодного и темного ледяного межзвездного облака. Лед в нем защищен от излучения ближайших звезд, из-за чего он остался нетронутым с момента образования.