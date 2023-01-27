Популярный iPhone подешевел почти на 50 процентов

Стоимость популярного на рынке России смартфона Apple достигла рекордной отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

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Согласно каталогу портала, iPhone 12 оказался доступен на российском рынке по цене около 45 тысяч рублей. На старте продаж — в конце 2020 года — аппарат был оценен в 80 тысяч рублей. Таким образом, устройство подешевело почти на 50 процентов.

Смартфон iPhone 12 имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A14 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта встроенной памяти в базовой комплектации. Устройство получило поддержку 5G, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 2815 миллиампер-часов.

Журналисты издания обратили внимание, что выпущенный через год после анонса подешевевшего телефона iPhone 13 доступен в России минимум за 52 тысячи рублей. Представленный осенью 2022 года iPhone 14 можно приобрести за 57 тысяч рублей.