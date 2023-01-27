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27 минут назад

Чемезов: Российский двигатель для SuperJet сертифицируют в этом году

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Испытания двигателя ПД-8 для Sukhoi SuperJet для получения сертификата типа планируется завершить в этом году, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Ростех анонсировал сертификацию российского двигателя для SuperJet
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в 2023 году Ростех планирует закончить весь комплекс испытаний двигателя ПД-8 для получения сертификата типа и завершить испытания двигателя в составе самолета, после чего начнутся серийные поставки лайнера в авиакомпании, передает РИА «Новости».

Чемезов отметил, что из-за сложности задачи предприятия авиационной отрасли работают на пределе, и никто в мире не воплощал такие проекты в такие сжатые сроки.

Ранее сообщалось, что Объединенная двигателестроительная корпорация закончила программу стендовых испытаний первого опытного образца двигателя ПД-8.

Напомним, глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что новая версия самолета Sukhoi Superjet 100 сейчас находится на финальной стадии замещения иностранных компонентов на российские.

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