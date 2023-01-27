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1 час назад

На Марсе заметили «медвежью морду»

Мир24

Орбитальный аппарат NASA сделал снимок необычного геологического образования на Марсе. Для земного наблюдателя объект оказался похож на нарисованную морду медведя, сообщает The Daily Mail.

На Марсе заметили «медвежью морду»
Фото: NASANASA

Фотография была сделана камерой HiRISE на борту исследовательского аппарата Mars Reconnaissance Orbiter с высоты около 250 км.

Ученые пояснили, что структура содержит V-образный холм («нос»), два небольших круглых кратера («глаза») и круговую трещину («овал лица»). Согласно теории, круговой разлом мог быть вызван отложением осадка над ударным кратером. Структура, которую можно принять за нос, скорее всего, является жерлом вулкана или грязевого источника.

Отметим, что это не первый случай обнаружения странных образований на Марсе. В январе 2022 года на поверхности Красной планеты заметили гигантский «пень» с характерными кольцами.

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