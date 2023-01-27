На Марсе заметили «медвежью морду»

Орбитальный аппарат NASA сделал снимок необычного геологического образования на Марсе. Для земного наблюдателя объект оказался похож на нарисованную морду медведя, сообщает The Daily Mail.

Фото: NASA NASA

Фотография была сделана камерой HiRISE на борту исследовательского аппарата Mars Reconnaissance Orbiter с высоты около 250 км.

Ученые пояснили, что структура содержит V-образный холм («нос»), два небольших круглых кратера («глаза») и круговую трещину («овал лица»). Согласно теории, круговой разлом мог быть вызван отложением осадка над ударным кратером. Структура, которую можно принять за нос, скорее всего, является жерлом вулкана или грязевого источника.