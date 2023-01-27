Новый Xiaomi сравнили с лучшими смартфонами iPhone и Samsung

Ведущий YouTube-канала TechTablets узнал, действительно ли основная камера Xiaomi 12T Pro в 200 МП лучше, чем у Samsung Galaxy S22 Ultra и iPhone 14 Pro. Для этого он сравнил фотографии и видео с устройств.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сначала эксперт YouTube-канала TechTablets сравнил качество видеосъёмки Xiaomi 12T Pro, iPhone 14 Pro и Galaxy S22 Ultra. Первым делом он проверил фронтальные камеры. К сожалению, на этот объектив Xiaomi может снимать максимум в 1080p, тогда как остальные смартфоны - в 4К. Однако также Xiaomi 12T Pro имеет преимущество перед остальными в плане стабилизации.

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Что касается основной и широкоугольной камер, то днём они снимают в 4К 30 к/с примерно одинаково. А вот с точки зрения зума, естественно, обходит остальных уже Samsung.

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Вечером и ночью бликов меньше всего - на видео с Samsung S22 Ultra. По стабилизации устройства очень близки.

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Далее - о дневных фотографиях. Деталей на них всё же меньше оказывается на Xiaomi 12T Pro по сравнению с остальными смартфонами. Что касается портретных снимков, то хуже всего обрезает волосы на них - iPhone 14 Pro. Однако с тенями iPhone справляется лучше других. В целом Xiaomi совсем нельзя назвать лучшим по этому пункту. Примеры фотографий - ниже.

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Вечером и ночью фото селфи получаются во всех трёх случаях не очень качественными. Однако на снимке с iPhone очень много шумов, а цвета оказались лучше на Xiaomi.

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Кроме того, Xiaomi неожиданно лучше смог передать яркие надписи: их хотя бы можно прочитать, а у iPhone и Samsung - нельзя. Скорее всего, это связано с программным обеспечением устройств.

Вывод