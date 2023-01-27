Samsung работает над новой линейкой смартфонов Galaxy под литерой K

Samsung готовит новую линейку смартфонов Galaxy K. На это обратил внимание портал IT Home.

Фото: Samsung Samsung

Известно, что некое устройство под названием Galaxy K748 успешно прошло сертификацию Bluetooth SIG. Также в базе значатся еще два гаджета — Galaxy K741 и Galaxy K746.

По данным портала, модель модель Samsung Galaxy K748 носит название SM-K748U во внутренних документах компании, а также поддерживает технологию Bluetooth 5.3. На текущий момент это — единственная информация о новинках, находящаяся в открытом доступе. Как будет выглядеть новая линейка и какие функции получит, остается неизвестным.

Отмечается, что в 2014 году компания Samsung выпустила телефон Samsung Galaxy K zoom. Будут ли новые гаджеты идейным продолжателем этой модели, пока неясно.

Презентация новой флагманской линейки Samsung Galaxy S23, состоящей из трех моделей, состоится 1 февраля 2023 года.