56 лет назад космос был объявлен достоянием всего человечества

27 января 1967 года был подписан важнейший межправительственный документ - "Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела", который определил действия государств в космосе. Его еще просто называют - Договор о космосе.

Фото: NASA/Роскосмос NASA/Роскосмос

Первыми, кто подписал этот документ, стали Советский Союз, США и Великобритания. В открытых источниках приводится цифра: на 2021 год 110 стран являлись государствами-участниками договора. Еще 23 подписали договор, но не завершили ратификацию.

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Данный договор бессрочный и открыт для присоединения любого государства. В нем закрепляется принцип свободного исследования космического пространства и небесных тел всеми странами "на основе равенства и в соответствии с международным правом, включая Устав ООН".

Документ включает в себя 17 статей, раскрывающих основы юридического статуса космического пространства. Так, в первой статье документа говорится: "Исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и являются достоянием всего человечества". Среди принципов: запрет для государств-участников размещения ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установки его на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве. Договор ограничивает использование Луны и других небесных тел только мирными целями и прямо запрещает их использование для испытания любого рода оружия, проведения военных маневров или создания военных баз, сооружений и укреплений.

Также в договоре указано, что ни одно государство не может предъявлять претензию на владение космическим телом или его частью, а суверенитет государств распространяется только на непосредственно запущенные ими космические объекты.

Космонавты и астронавты разных государств в соответствии с договором должны оказывать возможную помощь друг другу в своей деятельности в космосе или на небесных телах, а все станции, установки, оборудование и космические корабли на Луне и других небесных телах открыты для представителей других государств на основе взаимности. Все участники договора обязались оказывать помощь космонавтам и астронавтам в случае аварии, а также обмениваться информацией о космических явлениях, которые могут поставить под угрозу безопасность космонавтов.

Безусловно, за минувшие десятилетия после принятия договора в космической сфере появилось много нового. Сегодня сушествует огромный рынок коммерческих космических услуг - связь, вещание, навигация, дистанционное зондирование Земли... Ну и в качестве перспективы - добыча ресурсов.

Как подчеркивают эксперты, отсюда и актуализация вопросов регулирования новой сферы - коммерческой космической деятельности, частно-правовой деятельности, связанной с использованием космоса. В США, например, в ноябре 2015 года был подписан Закон о развитии коммерческой космической деятельности, конкурентоспособности коммерческих запусков, снявший ограничения для американских частных компаний на добычу минералов на Луне и других небесных телах. Россия дала оценку этому закону в Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях, указав на весьма спорное с международно-правовой точки зрения одностороннее решение предоставить собственным компаниям карт-бланш на разработку космических минеральных ресурсов.

Тем не менее притязания на лунные ресурсы продолжают звучать. Так, в апреле 2020 года тогдашний американский президент Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился за полгода обсудить с другими странами соглашения по Луне и другим космическим телам. "Роскосмос" назвал эти планы агрессивными и вредящими международному сотрудничеству.

"Это не первая попытка нарушить принципы деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, закрепленные в Договоре по космосу 1967 года", - прокомментировала тогда документ "РГ" Инна Хаванова, доктор юридических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ.

По словам эксперта, сегодня получать доходы от космоса хотят даже страны, не участвовавшие прежде в большой космической гонке. Так, несколько лет назад второй в мире (после американского) и первый в Европе закон, регулирующий деятельность по добыче полезных ископаемых в космосе, принял Люксембург, реализуя намерение стать европейским центром освоения космических ресурсов. Согласно положениям данного закона, извлеченные ресурсы могут принадлежать частным компаниям, зарегистрированным в Люксембурге.

Кстати, в последние годы заговорили о "золотой астероидной лихорадке". Как рассказывают ученые, некоторые астероиды, действительно, содержат платину, золото, серебро, редкоземельные металлы. Например, пролетевший в 2015 году совсем близко от Земли астероид UW158 нес более 90 млн тонн платины. Он даже получил название "платинового астероида"…

Специалисты подчеркивают, что космическое пространство становится испытательной площадкой (полигоном) для решения многих сложных юридических вопросов. Заявка отдельных государств на нормативное лидерство с амбициями пространственной, природо-ресурсной, экономико-правовой экспансии в космосе не безобидна. Никто и никогда не должен забывать: космос по-прежнему опасен и малопредсказуем.