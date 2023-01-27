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13 минут назад

В WhatsApp «прокачали» встроенный редактор фото

Ferra.ru

Разработчики WhatsApp, в рамках программы Google Play Beta Program, выпустили свежую версию своего Android-приложения под номером 2.23.3.4.

В WhatsApp «прокачали» встроенный редактор фото
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Главной фишкой апдейта стал улучшенный редактор изображений. В нём появились три новые функции.

Первая — возможность быстро переключаться между различными шрифтами, просто коснувшись одного из вариантов шрифта, отображаемого над клавиатурой.

Второй функцией является возможность изменения выравнивания текста, что позволит пользователям выравнивать текст слева, по центру или справа. Это даёт куда больше контроля над форматированием текста в изображениях, видео и GIF.

Ferra.ru

Третья функция — возможность изменять фон текста, что облегчает выделение важной мысли.

Учитывая, как быстро команда WhatsApp внедряет тестовые функции в релизную версию, обновлённый редактор станет доступен всем желающим уже в ближайшее время.

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