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15 минут назад

Создан искусственный интеллект для предсказания делирия у пациентов

Газета.Ru

Ученые создали алгоритм для предсказания риска возникновения делирия у пациентов больницы. Об этом сообщает Университет Джона Хопкинса.

Создан искусственный интеллект для предсказания делирия у пациентов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Делирий в отделении интенсивной терапии чаще возникает у пожилых больных и пациентов в тяжелом состоянии. Наступление такого состояния повышает риск длительной госпитализации, деменции и смерти в будущем, в связи с чем таким людям необходимо особое внимание.

Новая программа ИИ, разработанная в Университете Джона Хопкинса, была обучена с помощью общедоступного набора данных о более 200 000 случаев пребывания в отделениях интенсивной терапии в 208 больницах по всем США.

Авторы разработала две компьютерные модели для прогнозирования риска делирия. Одна, так называемая статическая модель, фиксирует данные пациента вскоре после поступления в больницу — информацию о возрасте, тяжести заболевания, других диагнозах, физиологических переменных и назначенных лекарствах. Исходя из этого алгоритм делает вывод о риске делирия в любой момент пребывания в больнице. Вторая, так называемая динамическая модель, отслеживает данные пациента в течение нескольких часов и дней, в том числе артериальное давление, пульс и температуру. Исходя из этого делается вывод о наступлении делирия в течение следующих 12 часов.

Программу протестировали на двух других наборах данных из бостонской больницы, в совокупности охватывающих более 100 000 пребываний в отделении интенсивной терапии. Испытания показали, что статическая модель может предсказать, у каких пациентов будет делирий в 78,5% случаев. Динамическая модель работала еще лучше, успешно прогнозируя наступления делерия у пациентов в 90% случаев.

Наука и техника,Джон Хопкинс,
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