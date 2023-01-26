Встроенный в Windows браузер Edge оказался неудаляемым

«Это происходит каждый раз, когда я открываю свой компьютер», — заметил пользователь площадки под ником OneshotFangirl13. «Они уже понимают, что это никому не нравится и не нужно. Вот почему они это делают», — прокомментировал ситуацию посетитель Reddit под ником Callidonaut.