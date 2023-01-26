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24 минуты назад

Встроенный в Windows браузер Edge оказался неудаляемым

Lenta.ru

Пользователи Windows пожаловались, что не смогли удалить встроенный в операционную систему браузер Edge. Об этом сообщает издание Windows Central.

Встроенный в Windows браузер Edge оказался неудаляемым
Фото: microsoft.commicrosoft.com

Журналисты портала обратили внимание на сообщения на Reddit, согласно которым браузер Edge оказался неудаляемым из ОС Windows. По словам владельцев ПК, они вручную удалили программу с компьютера, но через некоторое время обнаружили, что ярлык Edge вернулся на рабочий стол.

«Это происходит каждый раз, когда я открываю свой компьютер», — заметил пользователь площадки под ником OneshotFangirl13. «Они уже понимают, что это никому не нравится и не нужно. Вот почему они это делают», — прокомментировал ситуацию посетитель Reddit под ником Callidonaut.

Специалисты Windows Central связались с Microsoft — инженеры компании подтвердили наличие проблемы и заявили, что работают над ее устранением.

«Microsoft, безусловно, имеет право рекламировать Edge, но она должна уважать выбор людей в пользу использования другого браузера», — отметили журналисты.

Ранее в Microsoft заявили, что устаревший браузер Internet Exporer перестанет работать на компьютерах Windows в феврале 2023 года. В компании отметили, что дали пользователям отсрочку, чтобы они смогли комфортно перейти на браузер Edge.

Наука и техника,Microsoft,
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